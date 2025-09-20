ДонОВА у 2025 році спрямовує 40% обласного бюджету на потреби підрозділів ЗСУ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Посадовці Донецької обласної військової адміністрації у 2025 році спрямовують 40% обласного бюджету на потреби українських захисників. За словами очільника адміністрації, це найбільший показник серед усіх областей країни.

Про розподіл коштів відзвітував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Всього ж разом із громадами за цей (2025-й, — ред.) рік виділили вже 3,4 млрд гривень на потреби наших захисників — продовжуємо реалізовувати державну й регіональну стратегію підтримки Сил оборони та безпеки”, — написав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, ДонОВА регулярно звітує про виділення грошей на ЗСУ з обласного бюджету. Востаннє посадовці повідомляли про це 17 вересня, коли на потреби Сил оборони спрямували 77 млн грн. На ці кошти планували закупити обладнання, яке допоможе військовим боронити регіон.