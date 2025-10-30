Підтримати
ДонОВА виділила нову субвенцію військовим, а також на посилення оборони Слов’янської громади

В'ячеслав Попович
На засіданні Ради оборони Донецької області, яке провели 30 жовтня, Донецька обласна ВА виділила на потреби військових додаткові кошти із бюджету області — ще 30 мільйонів гривень. Додатковий ресурс отримає й Слов’янська громада.

 

Про це повідомив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Додаткову субвенцію виділили тим підрозділам, які боронять Донецьку область. Мета — підвищення їхньої обороноздатності.

Окрім цього, з обласного бюджету спрямували додаткові кошти на посилення оборони Слов’янської громади. Втім, в обласній ВА не уточнили, про яку саме суму йдеться.

“Наголосив: звітність і прозорість у використанні кожної бюджетної гривні — обов’язкові. Усі оборонні видатки мають бути відповідно до чинного законодавства”, — додав начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, родини захисників і захисниць із Костянтинівської громади, які загинули внаслідок повномасштабної війни, можуть податися на допомогу від громади. Необхідно надіслати перелік документів до 1 грудня 2025 року, щоб отримати 5 тисяч гривень на кожного члена родини. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх відправляти.

