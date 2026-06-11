Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

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У Миколаївській міській військовій адміністрації анонсували нові дати видачі гуманітарної допомоги мешканцям громади, які належать до соціально вразливих. Її зможуть отримати люди з визначених категорій, які досі залишаються у Миколаївській громаді або фактично проживають у Слов’янську.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської військової адміністрації.

Право на отримання допомоги мають:

домогосподарства з дорослими людьми з інвалідністю або дитиною з інвалідністю;

домогосподарства, у складі яких є люди зі статусом одинокого батька/матері, вдови/вдівця з дитиною або опікуна з дитиною;

домогосподарства зі статусом малозабезпеченої сім’ї;

люди віком 60+ років, які проживають одні;

багатодітні родини.

“Якщо ви зареєстровані або отримали у квітні-травні грошову допомогу у розмірі 12 300 грн, то отримати продуктовий набір не зможете”, — уточнили у Миколаївській міській ВА.

Там зазначили, що люди, які відповідають зазначеним критеріям, можуть підходити за продуктовими наборами у Слов’янську:

12 червня на адресу вул. Банківська, 60 (біля БТІ) (графік — з 9:00 по 15:00);

15 червня на адресу вул. Банківська, 60 (біля БТІ) (графік — з 9:00 по 15:00);

16 червня на адресу вул. Банківська, 60 (біля БТІ) (графік — з 9:00 по 15:00);

22 червня на адресу вул.Вокзальна, 22 (школа N11) (графік з 8:00 по 12:00);

23 червня на адресу вул.Вокзальна, 22 (школа N11) (графік з 8:00 по 12:00).

У військовій адміністрації уточнили, що отримувачі повинні принести з собою документи, які підтверджують їхній статус вразливості.

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