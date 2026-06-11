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У Миколаївській міській військовій адміністрації анонсували нові дати видачі гуманітарної допомоги мешканцям громади, які належать до соціально вразливих. Її зможуть отримати люди з визначених категорій, які досі залишаються у Миколаївській громаді або фактично проживають у Слов’янську.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської військової адміністрації.
Право на отримання допомоги мають:
“Якщо ви зареєстровані або отримали у квітні-травні грошову допомогу у розмірі 12 300 грн, то отримати продуктовий набір не зможете”, — уточнили у Миколаївській міській ВА.
Там зазначили, що люди, які відповідають зазначеним критеріям, можуть підходити за продуктовими наборами у Слов’янську:
У військовій адміністрації уточнили, що отримувачі повинні принести з собою документи, які підтверджують їхній статус вразливості.
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