Рідні та близькі люди загиблих захисників та захисниць із Бахмутської громади можуть отримати 50 тисяч гривень на поховання з бюджету громади. Для цього треба зібрати пакет документів та подати його за допомогою електронної пошти. Розповідаємо, як це зробити.

Порядок отримання коштів оприлюднили у розпорядженні начальника Бахмутської міської ВА № 36рр від 4 лютого 2026 року. Посилання на документ поширили у пресслужбі Бахмутської міськради.

Кошти призначені на поховання загиблих або померлих захисників та захисниць України із Бахмутської громади, життя яких обірвалися після 24 лютого 2022 року. Допомогу надають одноразово або родичам загиблих, або іншим людям, які взяли на себе зобов’язання їх поховати.

Щоб отримати кошти, заявник подає заяву (приклад є нижче у новині) та пакет сканів або фотокопій таких документів:

паспорта заявника та документа, що містять інформацію про зареєстроване місце проживання;

ідентифікаційного номера заявника;

довідки про взяття на облік як ВПО заявника;

свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

документа, що підтверджує участь загиблого (померлого) ветерана війни в АТО/ООС або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

документа, що підтверджує загибель (смерть) військовослужбовця під час участі в бойових діях або заходах із забезпечення оборони України (сповіщення, довідка військової частини, витяг з наказу, рішення суду тощо);

документів, що підтверджують родинні зв’язки заявника із загиблим (померлим) (у разі звернення члена сім’ї);

посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника/ Захисниці України (за наявності);

документів, що підтверджують здійснення поховання та понесені витрати (договір-замовлення ритуальних послуг, квитанції, рахунки, довідка або акт про поховання тощо);

реквізити рахунку в банку (для отримання коштів).

Документи можна надіслати електронною поштою на такі адреси:

Також можна отримати додаткові консультації стосовно цього та інших напрямків допомоги рідним військових із Бахмутської громади за наступними гарячими лініями:

095-498-76-15

099-713-39-80

Нагадаємо, У Бахмутській громаді у 2026 році надають одноразову матеріальну допомогу захисникам і захисницям, які потрапили у полон під час воєнного стану та вже повернулися. Сума допомоги — 50 тис. грн, для подачі заявки достатньо надіслати документи електронною поштою. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як це зробити.