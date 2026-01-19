Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Бахмутській громаді у 2026 році надають одноразову матеріальну допомогу захисникам і захисницям, які потрапили у полон під час воєнного стану та вже повернулися. Сума допомоги — 50 тис. грн, для подачі заявки достатньо надіслати документи електронною поштою. Розповідаємо, як це зробити.

Порядок отримання матеріальної допомоги для звільнених із полону військових описаний у розпорядженні начальника Бахмутської міської військової адміністрації № 5рр від 9 січня 2026.

Які вимоги до отримувачів допомоги

Виплата 50 тис. грн призначена військовослужбовцям, які під час воєнного стану потрапили в полон під час участі в бойових діях або виконання завдань із забезпечення оборони та безпеки України в умовах збройної агресії Росії.

Документи можуть подавати як безпосередньо захисники та захисниці, так і їхні законні представники.

Які документи треба зібрати

Для реєстрації на виплату потрібно написати заяву (приклад є нижче) та сфотографувати або відсканувати такий набір документів:

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та містить відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

копія РНОКПП, а для осіб, які не мають його з релігійних переконань, — копія сторінки паспорта з відповідною відміткою;

копія довідки ВПО (за наявності);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (за наявності);

копія довідки про перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії РФ проти України;

реквізити особистого поточного рахунку заявника (IBAN).

Усі копії потрібно завірити власним підписом. Далі — надіслати весь набір документів електронною поштою до УСЗН Бахмутської міської ради:

Також уточнити інформацію можна через гарячу лінію відомства:

+38 (095) 49-87-615;

+38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, також у Бахмутській громаді передбачена матеріальна допомога соціально вразливим сім’ям — 5 тис. грн, а також багатодітним та сім’ям із дітьми з інвалідністю — 10 тис. грн. Ще можна отримати до 2 тис. грн на обігрівачі. Стосовно перелічених видів допомоги журналісти Вільного Радіо вже публікували інструкції, вони доступні за посиланнями.