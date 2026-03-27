Допомога звільненим з полону і мобілізованим: у Покровській МВА виділили гроші на допомогу місцевим

1,5 млн грн виділили на допомогу жителям Покровської МВА. Серед іншого передбачили виплати сім’ям, загиблих та зниклих безвісти, тяжкопораненим військовим.
Про повідомили в Покровській МВА.
Рішення прийняли на засіданні комісії з розгляду заяв окремих категорій громадян щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету громади.
99 жителям громади виділили допомогу на загальну суму 1 594 680 гривень:
- членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на поховання — 2 сім’ї на суму 100 000 грн;
- сім’ям, зниклих безвісти за особливих обставин — 4 сім’ї на суму 100 000 грн;
- одному військовослужбовцю, звільненому з полону — 50 000 грн;
- чотирьом важкопораненим військовослужбовцям — на суму 160 000 грн;
- громадянам, які вперше уклали контракт на проходження військової служби — 2 людини на суму 100 000 грн;
- мобілізованим під час дії воєнного стану — 6 громадян на загальну суму 199 680 грн;
- окремим категоріям громадян, зокрема тим, хто отримав поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворим та тяжкохворим — 44 людини на суму 485 000 грн;
- громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах — 61 людина на загальну суму 390 000 грн;
- на поховання — 1 громадянин на суму 10 000 грн.
Нагадаємо, рідні полеглих військових із Дружківської громади можуть отримати допомогу на поховання та пам’ятник.