Допомога звільненим з полону і мобілізованим: у Покровській МВА виділили гроші на допомогу місцевим

1,5 млн грн виділили на допомогу жителям Покровської МВА. Серед іншого передбачили виплати сім’ям, загиблих та зниклих безвісти, тяжкопораненим військовим.

Про повідомили в Покровській МВА.

Рішення прийняли на засіданні комісії з розгляду заяв окремих категорій громадян щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету громади.

99 жителям громади виділили допомогу на загальну суму 1 594 680 гривень:

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на поховання — 2 сім’ї на суму 100 000 грн;

сім’ям, зниклих безвісти за особливих обставин — 4 сім’ї на суму 100 000 грн;

одному військовослужбовцю, звільненому з полону — 50 000 грн;

чотирьом важкопораненим військовослужбовцям — на суму 160 000 грн;

громадянам, які вперше уклали контракт на проходження військової служби — 2 людини на суму 100 000 грн;

мобілізованим під час дії воєнного стану — 6 громадян на загальну суму 199 680 грн;

окремим категоріям громадян, зокрема тим, хто отримав поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворим та тяжкохворим — 44 людини на суму 485 000 грн;

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах — 61 людина на загальну суму 390 000 грн;