У Дружківській громаді приймають заяви на одноразову матеріальну допомогу для рідних загиблих військовослужбовців. Сім’ї полеглих захисників можуть отримати 50 тис. грн на поховання, а також спорудження пам’ятників.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської ради.

Хто саме може отримати допомогу

Допомогу призначають родичам захисників, які загинули після 1 січня 2026 року та яким офіційно встановлено статус члена сім’ї загиблого відповідно до статті 10¹ Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

До кола одержувачів належать: один із подружжя (якщо не вступив у повторний шлюб), батьки, діти, які не мали і не мають своїх сімей, діти, які отримали статус “людина з інвалідністю” до повноліття, опікуни та піклувальники, а також люди, які перебувають під їхньою опікою.

Отримати допомогу можуть тільки зареєстровані на території Дружківської громади жителі. Включно з тими, які переїхали до інших регіонів та оформили статус ВПО.

Які документи потрібно зібрати для оформлення виплати

Для отримання одноразової допомоги розміром 50 тис. грн у 2026 році потрібно подати до управління соцзахисту населення Дружківської міськради заяву (приклад прикладаємо нижче) та такі документи:

копію паспорта: книжечка (1–2 сторінки + сторінка з реєстрацією) або ID-картка (лицьовий і зворотний бік);

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;

копія РНОКПП (крім людей, які відмовились через релігійні переконання та мають відповідну відмітку в паспорті);

копія посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці України або витяг з ЄДР ветеранів війни;

документ про родинні зв’язки: свідоцтво про шлюб (для подружжя), свідоцтво про народження загиблого (для батьків), свідоцтво про народження дитини (для дітей), документ про опіку/піклування (за потреби);

реквізити банківського рахунку (IBAN);

копія свідоцтва про смерть або інший документ, що підтверджує загибель під час захисту України;

витяг з наказу про виключення зі списку особового складу військової частини;

довідка з військової частини про обставини загибелі або повідомлення ТЦК;

довідка ВПО (за наявності);

згода на обробку персональних даних.

Всі копії повинні бути засвідчені: потрібно написати “згідно з оригіналом”, додати прізвище, ініціали, підпис та дату.

Куди надсилати документи

Заяву із пакетом документів приймають трьома способами. Так, скани або фото паперів можна надіслати на електронну пошту: [email protected]

Також документи можна надіслати класичною поштою (за допомогою Укрпошти або “Нової пошти”), для цього потрібно попередньо узгодити деталі телефоном: 066-105-93-69.

Третій спосіб — особиста подача у представництвах УСЗН Дружківської міськради. Вони є у Кропивницькому (вул. Архітектора Паученка, 64/53), Одесі (вул. Троїцька, 45) та селі Дорогинка Фастівського району Київської області (вул. Центральна, 4).

“Детальніше про матеріальну допомогу дітям осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України до Дня Захисників і Захисниць України можна дізнатися по телефону “гарячої лінії” управління соціального захисту населення Дружківської міської ради тел. 066-105-93-69”, — зазначили в управлінні соцзахисту.

