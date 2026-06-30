"Допомогли відправити на війну 60 тис. чоловіків": четверо депутатів "народної ради "ДНР" отримали підозри: хто вони

Підозрювані депутати "народної ради "ДНР". Колаж: Вільне Радіо

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Чотирьох депутатів “народної ради “ДНР” підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, вони допомогли окупантам відправити на фронт близько 60 тисяч чоловіків з окупованої частини Донецької області. Вільному Радіо вдалося ідентифікувати фігурантів, що про них відомо — читайте далі.

Про підозри повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там розповіли, що в лютому 2022-го четверо підозрюваних взяли участь у позачерговому пленарному засіданні так званої “народної ради “ДНР”. Там вони проголосували за затвердження фейкового указу ватажка квазіреспубліки Дениса Пушиліна про проведення загальної мобілізації на окупованій частині Донецької області.

“Це дало змогу мобілізувати значну кількість військовозобов’язаних. Надалі представники так званих “військових комісаріатів ДНР” під загрозою переслідування та без належної підготовки примусово відправили чоловіків на фронт для участі у бойових діях проти України”, — кажуть у прокуратурі.

За їхніми даними, внаслідок такої мобілізації лави військ країни-агресорки поповнили близько 60 тисяч чоловіків.

Правоохоронці традиційно не назвали імена фігурантів справи, однак журналістам Вільного Радіо вдалося їх ідентифікувати — списки з ПІБ майже сотні депутатів “народної ради “ДНР” є у відкритому доступі, як і їхні фото. Так, серед підозрюваних є Федір Березін — письменник-фантаст, який був представником “командувача ополчення” і “міністра оборони” на окупованій частині регіону.

Також Березін очолював “спілку письменників” у захопленому Донецьку, де закликав до терористичних актів на території України. У серпні 2024-го його заочно засудили до 12 років за колабораціонізм та зазіхання на територіальну цілісність України.

Інший фігурант — заступник “голови уряду “ДНР” Кирил Макаров. Як йдеться у біографії чоловіка на російських ресурсах, після початку відкритого вторгнення країни-агресорки в Україну, він вступив до лав бригади “Пʼятнашка”. Макаров також очолює відділення Всеросійської громадської організації “Молода Гвардія Єдиної Росії”, з учасниками якої їздив на “гуманітарні місії” до Маріуполя, Волновахи та Авдіївки.

Чоловіка внесли до санкційних списків Японії, Канади, України, Євросоюзу, Швейцарії та США. У 2016 він потрапив до бази даних сайту з протидії злочинам проти основ національної безпеки України “Миротворець”.

Третій підозрюваний — заступник голови “комітету Народної Ради з питань молодіжної політики та патріотичного виховання” Олександр Камишов. На тому ж “Миротворці” чоловіку закидають “пропаганду сепаратизму, екстремізму, антиукраїнських поглядів”. А ще він нібито неодноразово брав участь у бойових діях проти українських військових та організовував доставку допомоги для бойовиків РФ.

Після початку повномасштабної війни чоловік також потрапив до санкційних списків Японії, Монако, Канади, Швейцарії, Великої Британії, Франції та Бельгії.

Останній фігурант — керівник фракції ВПП “Єдина Росія” Валерій Скороходов. До окупації у 2014 році він був зареєстрований у Макіївці. У червні 2024-го Скороходов вже отримував підозру від українських правоохоронців.

Нині усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи проти 35-річного росіянина Федора Зайкова, якого звинувачують у розстрілі двох полонених українських військовослужбовців у Торецьку. Згодом фігурант справи сам потрапив у полон, а тепер — визнав провину у суді.