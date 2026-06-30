Федір Зайков у судовій залі. Фото: "Медійна ініціатива з прав людини"

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Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи проти 35-річного росіянина Федора Зайкова, якого звинувачують у розстрілі двох полонених українських військовослужбовців у Торецьку. Згодом фігурант справи сам потрапив у полон, а тепер — визнав провину у суді.

Про це повідомили у правозахисній організації “Медійна ініціатива за права людини”.

За матеріалами справи, Федір Зайков воював на боці Росії у складі 132-ої окремої гвардійської мотострілецької Горлівської бригади, де перебував стрільцем штурмової роти. 19 вересня 2024 року він виконав наказ командира з позивним “Псих” і розстріляв двох українських військовополонених — Сергія П. та Андрія Ю. Їх до цього тримали в полоні протягом трьох днів.

Військові потрапили в оточення під час штурму під’їзду багатоквартирного будинку в Торецьку, де перебували росіяни. Як встановило слідство, 19 вересня Зайков разом із ще одним росіянином привів полонених до напівзруйнованої квартири, наказав їм стати обличчям до вікна та вистрілив обом у потилицю.

Збройні сили України взяли Федора Зайкова в полон у січні 2025 року на Донецькому напрямку.

Тіла загиблих українських військових ще не вдалося зібрати, а Торецьк перебуває під контролем російських сил. Особи загиблих слідчі встановили за допомогою військової частини, у якій ті проходили службу: спершу визначили підрозділи, що вели бої в місті, потім — коло зниклих безвісти, а згодом і самих потерпілих.

Підсудний впізнав командира, який наказав стріляти, за фотографією. Водночас справжнього імені “Психа”, за власними словами, не знає. Слідство встановило командира як Сергія Мелешка, йому встигли заочно оголосити про підозру, однак згодом він загинув, тому провадження закрили.

Засідання відбулося 26 червня — попереднього дня розгляд відклали через відсутність перекладача. Фігурант справи підтвердив отримання обвинувального акту російською мовою та визнав провину повністю.

На наступному судовому засіданні дослідять письмові докази та відео, а допит обвинуваченого — планують провести пізніше.

Нагадаємо, у Збаражі на Тернопільщині 23 червня засудили за шахрайство уродженку Харкова Каріне В: призначили три роки позбавлення волі. За матеріалами справи, засуджена намагалася заволодіти 5 тис. доларів США, обіцяючи вдові полеглого на Донеччині військового посприяти поверненню тіла.