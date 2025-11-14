Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 16 жовтня Соледарська міська ВА виділила матеріальну допомогу ще 104 жителям громади, які перебувають у скруті. На вирішення соціально побутових питань їм загалом виділили 533 тисячі гривень, а загальна сума таких виплат за неповний рік вже наближається до 19 мільйонів.

Про це йдеться у розпорядженнях № 351р, № 352р, № 354р, № 361р, № 370р та № 377, опублікованих на офіційному сайті Соледарської міської ВА.

Люди, яким погодили виплати від 16 жовтня по 14 листопада, отримають різні виплати — від 3 по 20 тисяч гривень. Сума залежить від категорії соціальної вразливості, до якої належить заявник.

Загалом від 1 січня по 14 листопада 2025 року таку допомогу вже виділили 3892 людям. Загальна сума — 18 601 000 гривень.

Виділяють таку допомогу людям, зареєстрованим у Соледарській громаді, які належать до таких категорій населення:

люди віком від 65 років (допомога 3 тис. грн);

особи з інвалідністю І групи (допомога 5 тис. грн);

особи з інвалідністю ІІ групи (допомога 3 тис. грн);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (допомога 40 тис. грн);

діти (допомога 5 тис. грн);

діти з інвалідністю (допомога 10 тис. грн);

діти з інвалідністю підгрупи “А” (допомога 20 тис. грн).

Інструкція стосовно отримання цієї допомоги доступна за посиланням.

Нагадаємо, Соледарська міська військова адміністрація пропонує деяким жителям громади, які взяли житло в іпотеку за програмою “єОселя”, одноразову матеріальну допомогу до 250 тисяч гривень. Йдеться про компенсацію першого іпотечного внеску коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, як податися на допомогу, хто це може зробити та в які терміни потрібно встигнути зібрати документи.