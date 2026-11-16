Онлайн-садок для дітей із Торецької громади: як записатися в 2026 році

Відредагована мною версія: Дошкільнят із Торецької громади запрошують до онлайн-садка “Розумний їжачок". Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Для дітей із Торецької громади віком 4-6 років продовжується реєстрація на навчання в “Розумному їжачку” у навчальному році 2026-2027. Це дитячий садок, який працює в онлайн-форматі для малечі старшого дошкільного віку. Там вони готуються до школи незалежно від поточного місця проживання.

Про продовження реєстрації повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.

Садок працює вже четвертий рік поспіль, однак доєднатися до навчання можуть і ті діти, які раніше не відвідували “Розумний їжачок”. Форма реєстрації для батьків дітей з обох категорій одна — вона доступна за посиланням. У Торецькій МВА зазначили, що на заповнення анкети може піти 5-7 хвилин.

Відповіді з форми потрібні вихователям, аби дізнатися про інтереси дітей та врахувати їхні індивідуальні потреби й особливості розвитку при плануванні активностей на рік.

Під час навчання малечі обіцяють живе спілкування з педагогами під час онлайн-зустрічей, а також різні асинхронні активності, які можна виконувати у зручний для родини час.

Зокрема упродовж осені 2026 року вихованці “Їжачка” досліджували осінні зміни й спостерігали за природою, робили декоративні композиції з листя та поробки з каштанів, жолудів, шишок та інших природних матеріалів. Також малеча створювала “їстівні” натюрморти у формі персонажів.

Дізнатися додаткові подробиці стосовно роботи онлайн-садка можна телефоном:

+38 (099) 38-46-884 (пані Тетяна).

Також у “Їжачка” є спільнота у Telegram, вона доступна за посиланням.

Нагадаємо, установи Торецької громади через російську окупацію змушені працювати в різних містах України. Для цього громада орендує приміщення, оплачує комунальні послуги, інтернет та охорону. За перші дев’ять місяців 2026 року на ці потреби з місцевого бюджету спрямували понад 5,7 мільйона гривень — майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, які установи отримують найбільші суми.