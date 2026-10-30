Скільки Торецька громада витрачає на утримання установ у релокації: деталі

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Установи Торецької громади через російську окупацію змушені працювати в різних містах України. Для цього громада орендує приміщення, оплачує комунальні послуги, інтернет та охорону. За перші дев’ять місяців 2026 року на ці потреби з місцевого бюджету спрямували понад 5,7 мільйона гривень — майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Торецької міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Де зараз працюють установи Торецької громади

Після окупації Торецької громади місцеві комунальні установи продовжують роботу за її межами. Частина з них переїхала до інших міст, решта працює дистанційно.

Зокрема, фінансове управління з жовтня 2025 року орендує приміщення в Черкасах, управління освіти працює в Одесі, а управління соціального захисту населення — у Дніпрі.

Відділ культури організував роботу культурного простору в Дніпрі та гуманітарного центру в Черкасах. Територіальний центр соціального обслуговування переїхав до Ружинської громади на Житомирщині.

Медичні заклади Торецької громади також продовжують приймати пацієнтів за межами рідного міста. Отримати медичну допомогу жителі громади можуть у Ружині, Софіївській Борщагівці, Києві та Дніпрі.

Приміщення, де працюють ці установи, утримують коштом бюджету Торецької громади. За січень-вересень 2026 року на це витратили 5 млн 715 тис. грн. Для порівняння, за весь 2025 рік такі витрати становили 5 млн 745 тис. грн.

Понад 3,2 млн грн на оренду приміщень

Найбільше коштів іде на оренду приміщень для роботи релокованих установ. За девʼять місяців 2026 року вона обійшлася бюджету у 3 млн 238 тис. грн. Це приблизно 57% усіх витрат на утримання.

Для порівняння, за весь 2025 рік оренда коштувала громаді 2 млн 440 тис. грн. Лише за девʼять місяців 2026 року на неї витратили майже на 800 тис. грн більше, ніж за весь попередній рік.

Особливо помітно зросли витрати Центральної міської лікарні Торецька. Якщо за весь 2025 рік оренда приміщень коштувала закладу 330 тис. грн, то за січень-вересень 2026 року — вже 840 тис. грн.

Окрім оренди, кошти спрямовували на інші потреби:

комунальні послуги — 1 млн 713 тис. грн;

експлуатаційні послуги — 559 тис. грн;

інтернет — 84 тис. грн;

обслуговування пожежної сигналізації — 79 тис. грн;

охорону — 41 тис. грн.

Найбільше коштів витратили на утримання медичних закладів

Понад половину всіх коштів, які громада спрямувала на утримання приміщень за девʼять місяців 2026 року, витратили на два медичні заклади.

Найбільше — 2,03 млн грн — пішло на Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ще 1,48 млн грн витратили на Центральну міську лікарню Торецька.

На утримання приміщень інших установ спрямували наступні суми:

апарату Торецької міської військової адміністрації — 797 тис. грн;

управління соціального захисту населення — 651 тис. грн;

відділу культури — 409 тис. грн;

територіального центру соціального обслуговування — 266 тис. грн;

управління освіти — 57 тис. грн;

фінансового управління — 25 тис. грн.

Ці витрати стосуються саме утримання приміщень і забезпечення їхньої роботи. Зарплати працівників та інші видатки на діяльність установ до наведених сум не входять.

Водночас на утримання комунального майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території Торецької громади, бюджетних коштів, за даними військової адміністрації, не витрачають.

Нагадаємо, що на окупованій території Торецької громади залишилося комунальне майно балансовою вартістю понад 106,3 млн грн.