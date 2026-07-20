“Довели становище українського населення до катастрофи”, — ГУР про ситуацію з демографією на ТОТ

Ілюстративне фото: з російських джерел

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Країна-агресорка довела тимчасово окуповані території України до демографічної катастрофи та водночас реалізує політику заміщення місцевого населення росіянами. За роки кількість жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей скоротилося майже вдвічі. Загарбники планують надалі колонізувати захоплені регіони через масове переселення.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Там стверджують, що зафіксували критичний рівень природного скорочення населення на тимчасово окупованій частині Донецької області. У 2025-му цей показник становив мінус 9,9% — це у 2,4 раза гірше за середній показник у Росії.

За десять років окупації населення Донеччини та Луганщини скоротилося майже на третину: у 2001-му загалом проживали близько 7,37 мільйона людей, а на початок 2024 року на цих територіях залишилися приблизно 3,75 мільйона жителів. Серед причин — активні бойові дії, погіршення якості медичних і соціальних послуг, репресії, примусова русифікація, мобілізація до армії країни-агресорки та відсутність гарантій права власності, пишуть у ГУР.

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Окрім цього, як вказують розвідники, Росія активно заселяє захоплені регіони власними громадянами. Так, у 2024-му на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували близько 200 тисяч етнічних росіян, а також орієнтовно 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. Лише від початку 2026 року на ТОТ Донеччини зафіксували близько 10 тисяч таких мігрантів.

“Держава-агресор ухвалила низку так званих “планів розвитку” та інших документів, які описують довгострокові злочинні наміри щодо колонізації тимчасово окупованих територій України.

Наприклад, у документі щодо цільових показників чисельності та демографічної структури Маріупольського і Кальміуського районів ТОТ Донецької області окупанти очікують, що до 2035 року населення вказаних районів має збільшитися із нинішніх 228 тисяч людей до 518 тисяч, зокрема через завезення громадян Росії”, — вказують у ГУР.

Нагадаємо, більше про те, як Росія змінює “владу” і населення на захопленій частині Донеччини, аби викорінити нелояльних місцевих, ми розповідали в окремому матеріалі.