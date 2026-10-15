“Довго наважувалися на переїзд”: з окупації повернули ще двох сестер та дівчат-підлітків

Повернення з окупації. Ілюстративне фото: Getty Images

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З тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 19-річну дівчину та її старшу сестру, а також двох дівчат-підлітків. Вони прожили в окупації три роки й довго не могли наважитися на переїзд.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Там розповіли, що 19-річна дівчина боялася невідомості та ризиків, пов’язаних із дорогою. Сестрам допомогли спланувати безпечний маршрут — наразі вони на підконтрольній уряду України території. Загалом дівчата прожили в окупації три роки та довго наважувалися на переїзд.

Також вдалося повернути ще двох дівчат-підлітків із Донецької та Запорізької областей. Одну із них під час перетину гуманітарного коридору не пропустили через відсутність українського паспорта.

Однак разом із бабусею дівчина повернулася до Мінська, де отримала посвідчення на повернення в Україну. Нині дівчата перебувають на підконтрольній території, одна з них відновлює документи.

“Попереду на них чекає процес адаптації та реінтеграції, відновлення після пережитого й поступове повернення до стабільного та безпечного життя.

Ми продовжуємо працювати, щоб українські діти та молоді люди, які залишаються під російським контролем, могли отримати необхідну допомогу та безпечно повернутися додому”, — додали в ініціативі.

Нагадаємо, протягом серпня-вересня 2026 року через пункт пропуску “Мокрани – Доманове” на підконтрольну українському уряду територію повернувся 41 цивільний. Серед них — четверо дітей та п’ятеро підлітків. З яких саме областей виїхали ці люди — не уточнюється.