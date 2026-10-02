Ще 41 цивільний українець повернувся з окупації, — омбудсман | Вільне Радіо

Ще 41 українець повернувся з окупації, колаж: Вільне Радіо

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Протягом серпня-вересня 2026 року через пункт пропуску “Мокрани – Доманове” на підконтрольну українському уряду територію повернувся 41 цивільний. Серед них — четверо дітей та п’ятеро підлітків. З яких саме областей виїхали ці люди — не уточнюється.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. За їх словами, раніше під приводом надання медичної допомоги їх помістили до місця несвободи, де зазнавали примусового лікування.

Серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора.

Ще один чоловік на ТОТ кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України.

Жінки, які повернулися на підконтрольну українському уряду територію з окупації, колаж: Вільне Радіо

За допомогою з виїздом з тимчасово окупованої території можна звернутися до Офісу Омбудсмана України:

1678;

з-за кордону: +38 (044) 299 74 08;

з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram;

[email protected] .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дітям і молоді, які повернулися з окупації чи депортації, отримати 50 тисяч гривень допомоги.