50 000 грн дітям і молоді з окупації чи депортації: як оформити виплату

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Діти, які повернулися після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, можуть отримати від держави 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Право на цю виплату також має молодь від 18 до 23 років, які під час збройної агресії Росії проти України були дітьми та опинилися під ризиком переміщення.

Журналісти Вільного Радіо розібралися, хто може отримати 50 тисяч гривень, які документи потрібно підготувати, куди подавати заяву та як підтвердити факт повернення.

Якщо вас цікавить конкретне запитання, скористайтеся змістом або пошуком у браузері.

У цьому тексті ви дізнаєтеся:

– хто має право на одноразову допомогу у 50 тисяч гривень;

– що таке індивідуальний план повернення та для чого він потрібен;

– як ще можна підтвердити факт повернення;

– хто має подавати заяву — дитина, батьки чи законний представник;

– які документи потрібно підготувати;

– скільки часу є для подання заяви;

– коли після звернення надійдуть гроші;

– куди та в який спосіб можна подати документи;

– на що можна витратити допомогу;

– чи вплине виплата на субсидію та іншу соціальну допомогу.

Хто може отримати 50 тисяч гривень

Одноразову допомогу передбачили для:

дітей, яких депортували або примусово перемістили;

дітей, які перебували під ризиком депортації або примусового переміщення;

молодих людей віком від 18 до 23 років, які під час збройної агресії Росії проти України були дітьми, законно перебували в Україні та були депортовані, примусово переміщені або перебували під ризиком такого переміщення.

Виплату призначають тим, хто повернувся на підконтрольну українському уряду територію після 6 червня 2025 року. Подати заяву на допомогу можна одразу після повернення.

Розмір допомоги становить 50 тисяч гривень.

Що таке індивідуальний план повернення та для чого він потрібен

Індивідуальний план повернення дитини — це комплекс заходів, які потрібні для пошуку та повернення дитини з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій, або її виїзду у треті безпечні країни. Такий план можуть складати громадські та благодійні організації. У ньому визначають, як організувати повернення дитини та її подальший супровід.

У чинному Порядку виплати індивідуальний план фігурує як один із визначених документів у процесі пошуку та повернення. Втім, він не є обов’язковим. Факт повернення можна підтвердити й іншими документами (докладніше про це — далі).

Водночас у квітні 2026 року Державна служба у справах дітей повідомляла, що на практиці подати заяву без індивідуального плану було неможливо. В установі зазначили, що готують зміну до Порядку, яка дозволить виплату без плану, якщо факт повернення підтверджують інші джерела.

“Зараз подача на отримання одноразової виплати 50 000 грн неможлива без наявності індивідуального плану повернення. Ми передбачаємо, що перерахунок коштів дитині або молоді, яка повернулася, можна буде здійснювати без індивідуального плану. Але це запрацює після того, як урядом будуть ухвалені відповідні зміни до постанови”, — розповідала голова Державної служби України у справах дітей Валентина Зозуля журналістам проєкту “Крим.Реалії”.

Тож, якщо дитина або молода людина повернулася без індивідуального плану, перед поданням заяви варто уточнити в Державній службі України у справах дітей, чи приймуть документи без нього.

Як ще можна підтвердити факт повернення

Згідно з Порядком, окрім індивідуального плану, факт повернення дитини чи молодої людини можна підтвердити одним із трьох документів:

витягом із Реєстру відомостей щодо депортованих дітей; листом представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; інформацією Служби безпеки України.

Якщо жодного з цих документів немає, Державна служба України у справах дітей має звернутися до СБУ, щоб підтвердити факт повернення.

Після отримання запиту СБУ має протягом 10 робочих днів надати службі у справах дітей інформацію про підтвердження факту повернення.

Витяг із Реєстру можна отримати через Національне інформаційне бюро. Для цього слід зателефонувати за номером 1648.

Хто має подавати заяву

Якщо дитині ще немає 14 років, звернутися із заявою має її законний представник. Це може бути:

батько;

мати;

усиновлювач;

опікун;

уповноважена особа за довіреністю.

Діти, яким виповнилось 14 років, а також молоді люди віком від 18 до 23 років можуть подати заяву самостійно.

Якщо заяву подає законний представник дитини, 50 тисяч гривень надійдуть на його рахунок, а якщо дитина від 14 років чи молода людина 18-23 років — гроші будуть нараховані на її власний рахунок.

Які документи потрібні

До заяви потрібно додати документи, які підтверджують особу заявника, його повноваження та факт повернення з окупації чи депортації.

Для дітей до 18 років потрібні:

заява про надання підйомної допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

копія свідоцтва про народження дитини;

документ, який підтверджує повноваження законного представника або уповноваженої ним особи;

РНОКПП заявника;

документ, що підтверджує факт повернення;

згода на обробку персональних даних;

банківські реквізити для виплати.

Заявнику віком від 18 до 23 років потрібно підготувати:

заяву;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

РНОКПП;

документ, що підтверджує факт повернення;

згоду на обробку персональних даних;

банківські реквізити.

На кожній копії документа потрібно написати “Згідно з оригіналом”, поставити дату та підпис.

Скільки часу є для подання заяви

Подати заяву на виплату потрібно протягом двох років від дати повернення на підконтрольну українській владі територію.

Коли надійдуть гроші

Гроші мають надійти протягом п’яти робочих днів після того, як Державна служба України у справах дітей отримає кошти від Мінсоцполітики.

Тобто ці п’ять робочих днів рахують не від дати подання заяви, а від дня, коли служба отримає фінансування.

Куди подавати заяву

Заяву можна подати в декілька способів:

особисто — м. Київ, Спортивна площа, 3В;

поштою — Державна служба України у справах дітей, вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001;

електронною поштою — [email protected]

Електронні документи потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом, наприклад через “Дія.Підпис”.

У темі листа можна написати: “Заява на підйомну допомогу 50 000 грн — прізвище, ім’я та по батькові заявника”.

Якщо виникли питання щодо оформлення виплати, можна звернутися до Державної служби України у справах дітей за номером (044)284-39-12.

На що можна витратити 50 тисяч гривень

Підйомна допомога призначена для підтримки дитини або молодої людини після повернення та її адаптації й реінтеграції.

Гроші можна витратити на першочергові потреби, пов’язані з поверненням, зокрема:

одяг;

харчування;

лікування;

навчання;

психологічну допомогу;

створення безпечних умов проживання;

інші першочергові потреби.

Чи вплине виплата на субсидію та іншу соціальну допомогу

Ні.

Одноразову підйомну допомогу не включають до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час призначення державної соціальної допомоги та житлової субсидії.

Тобто 50 тисяч гривень не враховують як дохід сім’ї під час таких розрахунків.

Нагадаємо, у Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з тимчасово окупованих територій та депортації у Росії. Нині туди заселили шістьох мешканок з ТОТ України, зокрема частини Донецької області. Їм надають психологічну допомогу та соціальний супровід.