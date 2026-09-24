50 000 грн дітям і молоді з окупації чи депортації: як оформити виплату

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Діти, які повернулися після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, можуть отримати від держави 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Право на цю виплату також має молодь від 18 до 23 років, які під час збройної агресії Росії проти України були дітьми та опинилися під ризиком переміщення.
Журналісти Вільного Радіо розібралися, хто може отримати 50 тисяч гривень, які документи потрібно підготувати, куди подавати заяву та як підтвердити факт повернення.
Якщо вас цікавить конкретне запитання, скористайтеся змістом або пошуком у браузері.
У цьому тексті ви дізнаєтеся:
– хто має право на одноразову допомогу у 50 тисяч гривень;
– що таке індивідуальний план повернення та для чого він потрібен;
– як ще можна підтвердити факт повернення;
– хто має подавати заяву — дитина, батьки чи законний представник;
– які документи потрібно підготувати;
– скільки часу є для подання заяви;
– коли після звернення надійдуть гроші;
– куди та в який спосіб можна подати документи;
– на що можна витратити допомогу;
– чи вплине виплата на субсидію та іншу соціальну допомогу.
Одноразову допомогу передбачили для:
Виплату призначають тим, хто повернувся на підконтрольну українському уряду територію після 6 червня 2025 року. Подати заяву на допомогу можна одразу після повернення.
Розмір допомоги становить 50 тисяч гривень.
Індивідуальний план повернення дитини — це комплекс заходів, які потрібні для пошуку та повернення дитини з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій, або її виїзду у треті безпечні країни. Такий план можуть складати громадські та благодійні організації. У ньому визначають, як організувати повернення дитини та її подальший супровід.
У чинному Порядку виплати індивідуальний план фігурує як один із визначених документів у процесі пошуку та повернення. Втім, він не є обов’язковим. Факт повернення можна підтвердити й іншими документами (докладніше про це — далі).
Водночас у квітні 2026 року Державна служба у справах дітей повідомляла, що на практиці подати заяву без індивідуального плану було неможливо. В установі зазначили, що готують зміну до Порядку, яка дозволить виплату без плану, якщо факт повернення підтверджують інші джерела.
“Зараз подача на отримання одноразової виплати 50 000 грн неможлива без наявності індивідуального плану повернення. Ми передбачаємо, що перерахунок коштів дитині або молоді, яка повернулася, можна буде здійснювати без індивідуального плану. Але це запрацює після того, як урядом будуть ухвалені відповідні зміни до постанови”, — розповідала голова Державної служби України у справах дітей Валентина Зозуля журналістам проєкту “Крим.Реалії”.
Тож, якщо дитина або молода людина повернулася без індивідуального плану, перед поданням заяви варто уточнити в Державній службі України у справах дітей, чи приймуть документи без нього.
Згідно з Порядком, окрім індивідуального плану, факт повернення дитини чи молодої людини можна підтвердити одним із трьох документів:
Якщо жодного з цих документів немає, Державна служба України у справах дітей має звернутися до СБУ, щоб підтвердити факт повернення.
Після отримання запиту СБУ має протягом 10 робочих днів надати службі у справах дітей інформацію про підтвердження факту повернення.
Витяг із Реєстру можна отримати через Національне інформаційне бюро. Для цього слід зателефонувати за номером 1648.
Якщо дитині ще немає 14 років, звернутися із заявою має її законний представник. Це може бути:
Діти, яким виповнилось 14 років, а також молоді люди віком від 18 до 23 років можуть подати заяву самостійно.
Якщо заяву подає законний представник дитини, 50 тисяч гривень надійдуть на його рахунок, а якщо дитина від 14 років чи молода людина 18-23 років — гроші будуть нараховані на її власний рахунок.
До заяви потрібно додати документи, які підтверджують особу заявника, його повноваження та факт повернення з окупації чи депортації.
Для дітей до 18 років потрібні:
Заявнику віком від 18 до 23 років потрібно підготувати:
На кожній копії документа потрібно написати “Згідно з оригіналом”, поставити дату та підпис.
Подати заяву на виплату потрібно протягом двох років від дати повернення на підконтрольну українській владі територію.
Гроші мають надійти протягом п’яти робочих днів після того, як Державна служба України у справах дітей отримає кошти від Мінсоцполітики.
Тобто ці п’ять робочих днів рахують не від дати подання заяви, а від дня, коли служба отримає фінансування.
Заяву можна подати в декілька способів:
Електронні документи потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом, наприклад через “Дія.Підпис”.
У темі листа можна написати: “Заява на підйомну допомогу 50 000 грн — прізвище, ім’я та по батькові заявника”.
Якщо виникли питання щодо оформлення виплати, можна звернутися до Державної служби України у справах дітей за номером (044)284-39-12.
Підйомна допомога призначена для підтримки дитини або молодої людини після повернення та її адаптації й реінтеграції.
Гроші можна витратити на першочергові потреби, пов’язані з поверненням, зокрема:
Ні.
Одноразову підйомну допомогу не включають до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час призначення державної соціальної допомоги та житлової субсидії.
Тобто 50 тисяч гривень не враховують як дохід сім’ї під час таких розрахунків.
Нагадаємо, у Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з тимчасово окупованих територій та депортації у Росії. Нині туди заселили шістьох мешканок з ТОТ України, зокрема частини Донецької області. Їм надають психологічну допомогу та соціальний супровід.