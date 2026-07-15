У Києві запрацювала соціальна квартира для дівчат, які повернулися з окупації та депортації

Соціальна квартира для дівчат, які повернулися з окупації. Фото: Ігор Ільченко

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з тимчасово окупованих територій та депортації у Росії. Нині туди заселили шестеро мешканок з ТОТ України, зокрема частини Донецької області. Їм надають психологічну допомогу та соціальний супровід.

Про це повідомили у Національній соціальній сервісній службі України.

Окрім безоплатного житла, у новому просторі допомагають відновити втрачені документи, оформити соціальні виплати, отримати фахову психологічну підтримку, а також продовжити навчання або знайти роботу. Нині там мешкають шестеро дівчат віком від 18 до 22 років, які повернулися з тимчасово окупованих територій Запорізької, Донецької та Луганської областей, Криму, а ще з депортації до Росії.

“Повернення людини в Україну — це лише перший крок. Наше завдання — створити умови, у яких вона зможе відновитися, отримати необхідну підтримку й упевнено перейти до самостійного життя. Саме так повернення стає справжньою реінтеграцією”, — наголошують у відомстві.

Там уточнили, що це вже друга подібна соціальна квартира в Києві — їх створили в межах проєкту “Посилення комплексної підтримки реінтеграції для дітей, що повертаються”. Із січня 2026 року аналогічний простір працює для хлопців. За цей час підтримку там отримали 15 молодих людей, четверо з яких уже працевлаштувалися та розпочали самостійне життя.

Нагадаємо, Влада Маріуполя визначалася з переможцем відкритого архітектурного конкурсу на проєкт соціального житлового комплексу у Львові. Нове житло мають збудувати у межах державної програми “Мій дім. України” — воно розраховане на три сотні квартир.