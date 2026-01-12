Довідка про майно для переселенців із Костянтинівки: як звернутися до місцевого БТІ (зразок заяви)

Знак Костянтинівка, ілюстративне фото: Юнісеф

Жителі Костянтинівської громади можуть замовити довідку про право власності на нерухоме майно через місцеве бюро інвентаризації. Розповідаємо, як подати заяву до Костянтинівського БТІ поштою та онлайн.

Про роботу Бюро технічної інвентарізації повідомили у Костянтинівській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Аби отримати довідку про право власності на нерухоме майно, жителі Костянтинівської громади можуть звернутися до Костянтинівського БТІ із заявою. Подати її можна дистанційно, заповнивши форму.

До заяви необхідно додати копії наступних документів:

паспорт та ІПН заявника;

правовстановлювальні документи;

техпаспорт на об’єкт нерухомого майна;

документ, який підтверджує повноваження діяти від імені власника нерухомого майна;

документи усіх співвласників (паспорт/свідоцтво про народження (для дітей до 16 років)/свідоцтво про смерть (у випадку смерті власника чи співвласника)/свідоцтво про укладання шлюбу (у випадку зміни прізвища) тощо.

Також заяву можна заповнити у паперовому вигляді й надіслати поштою.



Приклад заяви в БТІ

Після заповнення паперової заяви її відскановану копію разом із копіями всіх необхідних документів можна надіслати на адресу електронної пошти: [email protected] або відправити поштою за адресою:

відділення №3 Вінниця, вул. Соборності, 89 (“Нова пошта”),

відділення №21028, Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7 (Укрпошта).

Отримувач: КП “Костянтинівське БТІ” код ЄДРПОУ 03336580.

Телефон для довідок: (093) 363-72-42 (з вівторка по четвер з 11:00 до 15:00).

Нагадаємо, попри небезпеку в Костянтинівці лишаються кілька тисяч людей, а шлях до виїзду стає дедалі ризикованішим.