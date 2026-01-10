Пошкоджені житлові будинки та зруйнована інфраструктура у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Костянтинівка живе в умовах наближення лінії фронту та постійних ударів російської авіації й артилерії. Попри небезпеку, у місті лишаються кілька тисяч людей, а шлях до виїзду стає дедалі ризикованішим.

Про ситуацію розповіли у пресслужбі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

За інформацією військових, російські FPV-дрони постійно атакують місто, зокрема цивільні автомобілі та евакуаційні місії. Костянтинівка перебуває під авіаційними й артилерійськими ударами протягом усієї доби. Обстріли пошкоджують приватні та багатоповерхові будинки.

Пошкоджений житловий будинок у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Руйнування у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

За даними Донецької ОВА, на початку 2026 року в Костянтинівці залишалися близько 2,8 тисячі жителів. Люди готують їжу просто неба та виживають завдяки гуманітарній допомозі. Загиблих від обстрілів місцеві жителі змушені ховати у дворах житлових будинків.

Руйнування у Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Могила у дворі житлового будинку в Костянтинівці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Військові зазначають, що через постійні обстріли евакуація з міста стає дедалі небезпечнішою.

“Воїни 24-ї бригади продовжують утримувати оборону в районі Часового Яру, на східних підступах до Костянтинівки, стримуючи просування противника”, — повідомили у пресслужбі бригади.

Раніше ми розповідали, що 10 січня на околицях Костянтинівки російський безпілотник влучив поряд із дорогою, де перебував цивільний чоловік на велосипеді. Пораненого доставили до медичного закладу, де він помер.