Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

На початок 2026-го у фронтовій Костянтинівці мешкають близько 2,8 тисячі цивільних. Евакуація, зі слів представників Донецької ОВА, там “неоднозначна” — у деякі дні заїхати до міста неможливо. Ситуація там складна.

Про це під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, на січень 2026 року в оточеній боями Костянтинівці залишаються 2850 цивільних — це статистичні дані. Ситуація у місті складна, тож евакуацію звідти називають “неоднозначною”.

Так, у деякі дні заїхати до населеного пункту неможливо через щільність російських ударів. Окупаційні війська продовжують нищити інфраструктуру міста.

“День на день неоднозначно, бувають дні, коли туди можливо доїхати, а інколи — ні. На цей час там дуже складна ситуація, навіть в Олексієво-Дружківку не завжди доїжджають, а вона ближче до Дружківки”, — зазначив Петлін.

Водночас заступник начальника відділу надання соцпослуг ДонОДА Дмитро Пожарський зазначив, що поодинокі випадки реєстрації з Костянтинівки на шелтерах фіксують. Він вкотре закликав жителів фронтових населених пунктів регіону не зволікати з евакуацією.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, російські війська вчергове били по Костянтинівській громаді. Через атаку загинув засновник фонду “Незламна” Вʼячеслав Ільченко, ще двоє волонтерів зазнали поранень.

Тим часом на Костянтинівському напрямку фронту українські підрозділи заздалегідь виявляють і атакують російські штурмові групи, які діють малими підрозділами та намагаються інфільтруватися в оборону. Росіяни прикриваються погодою під час атак, а також залучили до битви тяжкі безпілотники-бомбери.