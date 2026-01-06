“Створена величезна сіра зона”: на Костянтинівському напрямку росіяни почали запускати дрони-бомбери

Костянтинівка на мапі DeepState станом на 6 січня

На Костянтинівському напрямку фронту українські підрозділи заздалегідь виявляють і атакують російські штурмові групи, які діють малими підрозділами та намагаються інфільтруватися в оборону. Росіяни прикриваються погодою під час атак, а також залучили до битви тяжкі безпілотники-бомбери.

Про це в ефірі Армія TV повідомив командир батальйону безпілотних систем “Легіон Північ” 44 окремої механізованої бригади майор В’ячеслав Шутенко.

“Оборону тримаємо, деякі корективи в роботу вносить осінньо-зимовий період, погіршилася погода, це вносить свої складнощі. Але продовжуємо виявляти та знищувати ворога”, — каже В’ячеслав Шутенко.

Він зазначив, що тактика росіян на Костянтинівському напрямку наразі полягає у застосуванні малих груп, які намагаються інфільтруватися та обійти піхотні позиції, використовуючи погодні умови.

“Наразі в нашій зоні відповідальності створення величезна “сіра зона”, в якій ворог одразу знищується, якщо з’являється”, — стверджує військовий.

Додатково він зазначив, що російські штурмовики покладаються не лише на погоду, а й на спеціальне спорядження, аби уникнути ударів із дронів. Так, загарбники застосовують маскувальні костюми з тепловізійним ефектом, через що їх важче виявити у вечірній час.

Також на Костянтинівському напрямку росіяни почали застосовувати важкі дрони-бомбери. Такі випадки поки є поодинокими, однак вже можуть передвіщати нові виклики для українських сил, вважає командир батальйону безпілотних систем “Легіон Північ” 44 окремої механізованої бригади майор В’ячеслав Шутенко.

“Поки можемо констатувати факт, що у ворога цей напрямок знаходиться технологічно на початковому рівні розвитку. Наші важкі бомбери застосовуються набагато ефективніше. Але сам факт їх появи у противника, це вже тривожний дзвіночок. Здебільшого вони їх використовують для вирішення логістичних питань”, — каже військовий.

Нагадаємо, російські війська намагаються скористатися погіршенням погодних умов у Часовому Яру. Під прикриттям снігу окупанти нарощують кількість піхотних груп та активізують штурми. Серед іншого, використовують реактивну артилерію, мототранспорт і безпілотні системи.