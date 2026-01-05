Росіяни нарощують кількість штурмових груп у Часовому Яру під прикриттям негоди, — 24 ОМБр

Бої за Часів Яр, січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

Російські війська намагаються скористатися погіршенням погодних умов у Часовому Яру. Під прикриттям снігу окупанти нарощують кількість піхотних груп та активізують штурми. Серед іншого, використовують реактивну артилерію, мототранспорт і безпілотні системи.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів пресофіцер 24 ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак.

За його словами, російські війська намагаються нарощувати кількість штурмових груп під зміну погоди. Нині окупанти намагаються пересуватися містом поодиноко — розраховують, що так їх важче буде помітити.

“На відміну від місяців 3-4 назад, нині вони ходять по одному, аби їх менше могли виявляти. Внаслідок зменшення кількості людей в одній групі, росте саме кількість таких груп”, — сказав Петричак.

Він уточнив, що бої за Часів Яр тривають в умовах міста та лісосмуг — повну окупацію населеного пункту, про яку раніше заявляли загарбники, українські військові відкидають. Втрати російських військ за тиждень склали:

29 ліквідованих та 32 поранених військових;

345 БпЛА різних типів;

2 артилерійські системи;

7 автомобілів; 5 наземних дронів;

19 антен зв’язку; комплекси спостереження, засоби РЕБ та автоматичний гранатомет;

фортифікаційні споруди.

Нині захисники воюють проти 70 мотострілецької дивізії, яку перекинули у Часів Яр з Херсонського відтинку після відводу 98-ї повітряно-десантної дивізії. Також українські війська завдають втрат й іншим російським угрупованням.

“Якщо говорити загалом, то росіяни тут втрачають велику кількість людей — по батальйону в місяць, кожного тижня — рота. Це як вбитими, так і пораненими. Більшість залишаються “200-ми” (вбитими, — ред.), не повертаються.

Це хороші цифри для нас, якщо пораненого можна відправити на реабілітацію, то потім він повернеться знову штурмувати Часів Яр. Вбиті вже не матимуть такої опції”, — розповів пресофіцер 24 ОМБр.

Нагадаємо, протягом 2025 року російська армія понад 42,5 тисячі разів йшла в атаку на позиції оборонців ЗСУ в Донецькій області. Більшість штурмів українські захисники відбили, однак окремі невдачі призвели до втрати понад 2900 км² території Донеччини — це майже 11% усієї площі регіону.