Росіяни, ймовірно, виведуть 98 дивізію з Часового Яру, — 24 ОМБр

Часів Яр на мапі. Фото: DeepState

Росіяни, ймовірно, передислокують підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії з Часового Яру. Раніше аналітики відмічали, що окупанти можуть відправити на Херсонщину. Хто їх замінить у боях на Донеччині — поки невідомо.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник 24 ОМБр ім. Короля Данил Андрій Полухін.

За його словами, ситуація в Часовому Яру залишається складною, однак контрольованою. Сили оборони продовжують завдавати окупантам втрат, просунутися їм не вдалося.

Зокрема, основні бої тривають в центральній частині населеного пункту, де міська забудова. Війська країни-агресорки вдаються до тактики малих піхотних груп, а іноді відправляють своїх бійців на поодинокі штурми. Такі “одинаки” намагаються закріпитися та накопичитися.

“У нас ціле полювання на їхні групи. Хлопці шукають їх по місту, виловлюють або дроном, або відпрацьовують відповідним озброєнням. Вже скільки часу вступають в бій на наших позиціях та попадають в полон”, — каже Полухін.

Українські захисники продовжують протистояти підрозділам 98-ї повітряно-десантної дивізії, однак вона, зі слів представника 24 ОМБр, закінчується. Ймовірно, їх будуть виводити з Часового Яру, однак ким їх замінять — поки невідомо.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що 98 дивізію можуть перекинути в бої на Херсонщині. Про це також говорив командир 426-го окремого батальйону безпілотних систем Корпусу морської піхоти ЗСУ з позивним “Сміт”.

