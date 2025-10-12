Росіяни штурмують позиції ЗСУ в Часовому Яру поодинці, аби накопичитися, — 24 ОМБр

Часів Яр на мапі. Фото: DeepState

Станом на 12 жовтня ситуацію на фронтах Часового Яру не змінилася — росіянам не вдалося захопити місто. Окупанти штурмують на цьому відтинку постійно, однак дедалі частіше вдаються до малих піхотних груп.

Про це розповів речник 24 ОМБр імені короля Данила Іван Петричак в етері “24 каналу”.

За словами військового, росіяни дедалі частіше вдаються до штурмів малими піхотними групами. Іноді — атакують поодинці.

Так, якщо раніше штурмові групи складалися з 5 окупантів, то нині вони можуть відправляти вперед лише одного солдата. Його, каже Петричак, озброюють автоматом, кількома магазинами та гранатами. Солдат ”одинак” повзе через кущі по кілька днів, намагаючись залишитися непоміченим.

“Противник теж відчуває свої втрати. Основний ударний потенціал — це дрони. Вони в великій кількості. Проблема такої тактики в тому, що одночасно на кількох напрямках можуть рухатися солдати, і щоб їх виявити, потрібно стільки ж дронів”, — сказав пресофіцер 24 ОМБр.

За його словами, росіяни роблять ставку на те, що хоча б один солдат зможе дістатися до позицій ЗСУ, а далі — сховається в підвалі та чекатиме підкріплення. Таким чином вони намагаються накопичити сили для подальшого просування.

