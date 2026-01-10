Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сьогодні, 10 січня, на околицях Костянтинівки російський безпілотник влучив поряд із дорогою, де перебував цивільний чоловік на велосипеді. Пораненого доставили до медичного закладу, де він помер.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За словами посадовця, ударний FPV-дрон влучив по околицях Костянтинівки сьогодні вранці. Під час атаки тяжких поранень зазнав мешканець Дружківської громади. У момент удару він їхав велосипедом. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Керівник міської ВА наголосив, що через атаки російських безпілотників перебувати на відкритих ділянках та пересуватися автодорогами й трасами небезпечно.

З огляду на поточну безпекову ситуацію мешканцям рекомендують евакуюватися. Консультації щодо виїзду надають за телефоном гарячої лінії громади (093)420-18-83.

Нагадаємо, минулої доби під обстріли російської армії потрапили троє цивільних на Донеччині, один із них не пережив удару. Війська країни-агресорки понад 1,3 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту в регіоні.