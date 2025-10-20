Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Краматорський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у передостанній тиждень жовтня 2025 року прийматиме громадян 22 та 23 жовтня. Адреса ДРАЦС, як і графік його роботи, не зазнали змін.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Прийом громадян і надалі проводять з 9:00 до 15:00 за адресою: вулиця Паркова, 10, другий поверх.

22 та 23 жовтня фахівці відділу готові надати різні послуги — від консультацій з питань реєстрації актів цивільного стану до допомоги у відновленні втрачених чи пошкоджених документів.

Окрім цього, громадяни зможуть отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану та інші супутні послуги, пишуть у Краматорській міськраді.

Там підкреслили, що прийом здійснюватимуть спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області, які працюють у складі Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, від 20 жовтня у Черкасах розпочав прийом громадян адміністратор ЦНАП міста Торецька. Це вже третє місто, де переселенці із Торецької громади можуть скористатися центром надання адмінпослуг та отримати консультації наживо, раніше прийоми почали проводити у Дніпрі та Києві.