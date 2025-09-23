ДРАЦС у Краматорську прийматиме громадян 24 та 25 вересня: куди приходити

Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому громадян: їх чекають 24 та 25 вересня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 24 та 25 вересня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, відділ працюватиме для надання консультацій, розв’язання питань отримання повторних документів. А ще можна отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

