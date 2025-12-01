Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську на початку грудня прийматиме громадян 3 та 4 числа, тобто у найближчі середу та четвер. Графік роботи ДРАЦС та його адреса залишилися незмінними.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

ДРАЦС працює у будинку №10 на вулиці Парковій, у Краматорську. Відвідувачів чекатимуть на другому поверсі споруди у зазначені дні від 9:00 по 15:00.

У Краматорській міськраді зазначили, що відділ працюватиме для надання консультацій громадянам, а також для розв’язання питань стосовно отримання повторних документів та витягів із державного реєстру актів цивільного стану громадян.

“Прийом будуть здійснювати спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції”, — додали у міськраді.

