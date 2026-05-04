Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Краматорську визначив перші дні прийому громадян у травні — вони пройдуть 6 та 7 числа. Відтепер візити потрібно заздалегідь узгоджувати телефоном. Розповідаємо, як це зробити.

Нові дати прийому анонсували у пресслужбі Краматорської міської ради.

Прийоми триватимуть від 9:00 по 15:00. Адреса ДРАЦС не змінилася, відвідувачів і надалі чекають у Краматорську, у будинку №10 на вулиці Парковій (2 поверх). Записатись можна телефоном:

+38 (067) 586-25-77

Громадянам під час зустрічі обіцяють, зокрема, надавати консультації, допомагати з отриманням повторних документів та витягів із державного реєстру актів цивільного стану.

“Прийом будуть здійснювати спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Харківського міжрегіонального управління Міністерства юстиції”, — уточнили в Краматорській міській раді.

Нагадаємо, український уряд планує залучити 3,9 мільярда гривень на житлові ваучери для деяких переселенців з ТОТ. Поки програмою можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. З травня їм дозволили бронювати кошти за сертифікатами — попит зріс.