Знищена домівка на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

Український уряд планує залучити 3,9 мільярда гривень на житлові ваучери для деяких переселенців з ТОТ. Поки програмою можуть ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. З травня їм дозволили бронювати кошти за сертифікатами — попит зріс.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що у межах програми “єВідновлення” вже погодили 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій. Йдеться про військових, які мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни. Загальна сума фінансування — 6,59 мільярда гривень.

1 травня ВПО дозволили бронювати кошти за житловими ваучерами, тож попит на програму зріс. За даними міністерства, за першу годину після відкриття бронювання українці подали понад 5 тисяч звернень, а за два дні — майже 17 тисяч заявок.

У Мінрозвитку запевняють, що робота над пошуком додаткового фінансування триває. Вони планують залучити близько 3,9 мільярда гривень від Банку розвитку Ради Європи.

У перший день зими в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:

мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни;

попереднє місце проживання є у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній уряду України території.

Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:

оновити “Дію” до останньої версії; перейти в розділ “Послуги для ВПО” — “Заява на житловий ваучер”; підтвердити склад сім’ї, а після — згоду чоловіка чи дружини на обробку персональних даних; підписати заяву “Дія.Підписом” та надіслати.

Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.

Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Нагадаємо, на програму “єВідновлення” спрямували ще 2 мільярди гривень — цих грошей може вистачити на 20 тисяч родин. Кошти спрямують на компенсації людям, аби ті змогли відремонтувати пошкоджене житло.