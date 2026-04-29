Програма "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На програму “єВідновлення” спрямували ще 2 мільярди гривень — цих грошей може вистачити на 20 тисяч родин. Кошти спрямують на компенсації людям, аби ті змогли відремонтувати пошкоджене житло.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що додаткові 2 мільярди гривень заклали на відновлення пошкодженого житла для 20 тисяч родини. Більша частина грошей піде на ремонт незначних пошкоджень житла, меншу частину — спрямують на складніші роботи. Так, фінансування розподілятимуть:

1,3 млрд грн — на ремонти категорії А (до 200 тис. грн);

0,7 млрд грн — на ремонти категорії Б (до 350 тис. грн для квартир та до 500 тис. грн для будинків).

За даними міністерства, на квітень 2026 року через російські удари зазнали руйнувань близько 14% усього житлового фонду України — це понад 3 мільйони домогосподарств.

“Постійно працюємо над тим, щоб забезпечити стабільне фінансування програми з різних джерел. Важливо, щоб кожна родина, яка постраждала від обстрілів, мала доступ до своєчасної та адресної державної допомоги. Завдяки виділенню коштів ще 20 тисяч родин отримають компенсацію за пошкоджене житло за програмою “єВідновлення”, — каже віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Він уточнив, що нині за ініціативою майже 139 тисяч українських родин отримали відшкодування — 13,5 мільярда гривень виплат. Загалом люди подали більш як 212 тисяч заявок за “єВідновленням”.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували посібник, як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що треба знати про ці процедури.