Відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Краматорську планує приймати громадян 8 та 9 жовтня (середа та четвер відповідно) за графіком 09:00 — 15:00.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ВА.

Людей, яким потрібно отримати консультації, розв’язати питання отримання повторних документів та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також отримати інші види підтримки від спеціалістів ДРАЦС, чекатимуть за адресою вул. Паркова, будинок №10 (другий поверх).

Прийоми проводитимуть спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

