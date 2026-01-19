Документи в ДРАЦС. Ілюстративне фото: Getty Images

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську визначив додаткові дні прийому: охочих чекатимуть 21 та 22 січня за звичною адресою.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За оновленим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 21 та 22 січня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Охочі зможуть отримати необхідні консультації, розв’язати питання з повторним отриманням документів. Серед іншого, пропонують отримати витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо.

На місці працюватимуть спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, жителі Краматорської громади, які заповнювали заявку на отримання гумдопомоги, мають зареєструватися знову через технічні негаразди. Дані з попередньої форми, опублікованої 14 січня, втратили актуальність.