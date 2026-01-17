Фото: Depositphotos

Жителі Краматорської громади, які заповнювали заявку на отримання гумдопомоги, мають зареєструватися знову через технічні негаразди. Дані з попередньої форми, опублікованої 14 січня, втратили актуальність.

Як повідомили у Краматорській міській раді, реєстрацію можуть пройти ВПО, які отримали відповідний статус у населених пунктах Краматорської громади після 24 лютого 2022 року.

До переліку потенційних отримувачів гуманітарної допомоги належать переселенці з:

тимчасово окупованих територій,

деокупованих територій,

територій, де ведуться активні бойові дії.

У міськраді наголошують: форму необхідно заповнити повторно, уважно ознайомившись із усіма пунктами. Оновлену анкету опублікували 16 січня.

Посилання на форму реєстрації тут.

Раніше ми розповідали, що для переселенців із Краматорської громади відкрили центр підтримки у Кропивницькому. Там можна отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу.