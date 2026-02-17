Наслідки російських атак у Донецькій області за 16 лютого 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Ще 980 ударів по підконтрольній частині Донецької області за 16 лютого зафіксувала поліція Донеччини. Удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. Другу добу поспіль поліція не фіксує поранення чи загибелі цивільних, але є руйнування інфраструктури.

Щонайменше три населені пункти регіону були під вогнем

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, під вогнем за добу 16 лютого перебували міста Краматорськ та Миколаївка, а також селище Ясногірка.

На Миколаївку росіяни скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, два заклади освіти та об’єкт критичної інфраструктури.

По Краматорську росіяни вдарили двома безпілотниками, там постраждали два приватні будинки та господарська споруда.

Загалом за добу руйнувань зазнали 22 цивільні об’єкти, з них 16 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за період від ранку 16 лютого по ранок 17 лютого влучання фіксували також у Золотому Колодязі, Вільному, Кучеревому Яру, Малинівці та Свято-Покровському.

Найбільше штурмів фіксували на Покровському й Костянтинівському напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели 14 атак. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед. Йдеться про дії в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки й Дронівки;

у районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку армійці країни-агресорки атакували п’ять разів;

на Костянтинівському напрямку окупанти провели 16 атак. Бої відбувалися поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки;

у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках н.п. Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Філія на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурмові дії з боку росіян;

на Олександрівському напрямку російські військові провели вісім атак. Вони діяли у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

Нагадаємо, російські загарбники на початку доби 17 лютого атакували БпЛА авто з працівниками Слов’янської ТЕС. Внаслідок влучання загинули троє людей, поранень зазнала ще одна. Авто на момент удару рухалося Миколаївкою.