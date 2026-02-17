Автівка з працівниками Слов'янської ТЕС, яку атакували росіяни. Фото: ДСНС

Російські загарбники на початку доби 17 лютого атакували БпЛА авто з працівниками Слов’янської ТЕС. Внаслідок влучання загинули троє людей, поранень зазнала ще одна. Авто на момент удару рухалося Миколаївкою.

Про це на брифінгу Мінерего повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Додаткові дані стосовно удару навели в ДСНС Донеччини.

“Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!”, — першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова.

У ДСНС уточнили, що також внаслідок влучання поранень зазнала ще одна людина, рятувальники вже передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги. Атакований автомобіль вже загасили.

“Ворог продовжує безжально обстрілювати цивільне населення прифронтових громад. Кожен день зволікання може стати фатальним — не ризикуйте життям, евакуюйтеся до більш безпечних регіонів”, — закликали в ДСНС.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, росіяни готуються завдати чергового масованого удару по Україні. Низці посадовців у сфері енергетики та оборони вже доручили вжити додаткових заходів безпеки.