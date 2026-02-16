Росіяни знову готують масований удар по Україні, — Зеленський

Масований удар. Ілюстративне фото: ArmyInform

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За інформацією розвідки, росіяни готуються завдати чергового масованого удару по Україні. Низці посадовців у сфері енергетики та оборони вже доручили вжити додаткових заходів безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За підсумками селектора щодо ситуації по областях, глава держави заявив, що є інформація від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Коли саме можуть вчергове атакувати окупанти — не уточнюють.

Водночас президент вже доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ, міністру оборони України та керівнику Укренерго протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи для захисту.

“Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару”, — сказав Зеленський.

Зазначимо, що упродовж тижня — з 9 по 15 лютого — російські війська спрямували по Україні 1300 ударних дронів. Головною ціллю, як і у попередні місяці зими, була енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, протягом 15 лютого поліція зафіксувала 1 368 ударів армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем були як лінія фронту, так і житлові квартали регіону, однак, за попередніми даними, обійшлося без поранення та загибелі цивільних мешканців.