Протягом 15 лютого поліція зафіксувала 1 368 ударів армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем були як лінія фронту, так і житлові квартали регіону, однак, за попередніми даними, обійшлося без поранення та загибелі цивільних мешканців. Окрім цього, поліція не фіксувала руйнування цивільної інфраструктури.

Влучання фіксували щонайменше у трьох населених пунктах регіону

Згідно зі зведенням від поліції, за 15 лютого під вогнем були міста Краматорськ та Костянтинівка, а також село Осикове. По цих населених пунктах війська країни-агресорки били FPV-дронами.

Внаслідок цих влучань, попередньо, не було поранених чи загиблих серед цивільного населення. Правоохоронці також не фіксували руйнувань цивільної інфраструктури.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Золотому Колодязі, Вільному, Торецькому, Миколаївці та Платонівці. Інформацію про ці удари опублікували зранку 16 лютого, тому їх могли фіксувати після опівночі.

На Покровському напрямку зупипинили 63 штурми

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели шість атак. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед, російські сили діяли у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели 28 атак;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 63 штурмові дії російських військових. Бої відбувалися поблизу н.п. Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка;

ще 21 атаку росіян фіксували на Олександрівському напрямку , військові країни-агресорки намагалися просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.

Нагадаємо, 14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинули троє поліцейських із Чернівецької області. Вони потрапили під російський артобстріл. Йдеться про бійців батальйону поліції особливого призначення.