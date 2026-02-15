Фото: Національна поліція України

14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинули троє поліцейських із Чернівецької області. Вони потрапили під російський артобстріл. Йдеться про бійців батальйону поліції особливого призначення.

Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

У боях за Україну загинули:

старший сержант поліції Володимир Войцеховський,

капрaл поліції Михайло Гешко,

капрaл поліції Анатолій Юрчак.

Володимир Войцеховський народився у селищі Глибока. Він служив у Національній поліції з 2017 року, мав вищу юридичну освіту та з осені 2025 року ніс службу у стрілецькому батальйоні поліції. Колеги згадують його як відповідального та принципового правоохоронця.

Михайло Гешко родом із села Суховерхів. До лав поліції особливого призначення приєднався у 2025 році. Побратими характеризують його як надійного та мужнього бійця, який завжди підтримував товаришів.

Анатолій Юрчак народився у селі Братанівка. Він здобув робітничу професію та у жовтні 2025 року вступив до батальйону поліції особливого призначення. За словами колег, він вирізнявся витримкою, рішучістю та відданістю службі.

Поліцейські до останнього виконували поставлені завдання та тримали оборону позицій, прикриваючи один одного.

Керівництво та особовий склад ГУНП у Чернівецькій області висловили співчуття близьким загиблих.

Світла пам’ять і шана захисникам України.

