Ірина Байда.

Патрульна поліцейська батальйону Краматорська та Слов’янська Ірина Байда загинула внаслідок російського удару по місту Ізюм. Трагедія сталася напередодні — атака припала по житловому сектору.

Про це повідомили в Патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.

За інформацією правоохоронців, Ірина Байда перебувала вдома разом із чоловіком. Внаслідок російського обстрілу обоє загинули на місці.

Ірина Байда служила у патрульній поліції з перших років її створення та була однією з перших патрульних у Краматорську та Слов’янську. Колеги згадують її як сумлінну, відповідальну та віддану службі поліцейську, яка завжди залишалася на чергуванні там, де була потрібна допомога людям.

У загиблої залишився 15-річний син.

