Скільки поліціянтів Донецької області дістали поранені через атаки Росії з лютого 2022-го

Поліція допомагає цивільним на прифронтових територіях. Ілюстративне фото: Нацполіція

Більш як 400 поліціянтів Донецької області дістали поранень від початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – як бійці, так і співробітники небойових підрозділів.

Про це розповіли у ГУНП Донеччини.

Там кажуть, що від початку вересня 2025-го зазнали поранень 30 поліціянтів регіону. Це правоохоронці у лавах стрілецького батальйону, так і співробітники небойових підрозділів, які допомагають цивільним біля фронту.

“Шахед” залетів у будинок і розірвався біля старшого оперуповноваженого Волноваського РВП Євгенія Березана. Поліцейський вижив дивом. А заступник начальника вибухотехнічної служби стрілецького батальйону поліції Донеччини з позивним Дік постраждав під час виконання бойового завдання”, — наводять історії поліціянти.

Вони уточнили, що росіяни прицільно б’ють по евакуаційних командах і парамедиках. Під удари окупантів потрапляють й слідчо-оперативні групи, що фіксують наслідки обстрілів, а ще екіпажах, які їдуть на виклик.

Поранені проходять лікування, а також психологічну реабілітацію у медичних закладах системи МВС. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії постраждали 404 поліціянти Донеччини.

Нагадаємо, понад 2,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв — в оточеній боями Костянтинівці.