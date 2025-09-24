Де лінія фронту у Донецькій області на 24 вересня: зведення ЗСУ, поліції та ОВА

Наслідки російських атак у Донецькій області 23 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 2,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв — в оточеній боями Костянтинівці.

Троє загиблих та восьмеро поранених: доба 23 у Донецькій області

За 23 вересня поліція зафіксувала російські обстріли 10 населених пунктів регіону. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Лиману, Слов’янську, Малотаранівці, Олексієво-Дружківці, Ямполю, Ясногірці, Іллінівці та Різниківці.

Усього загарбники били по житлових кварталах та лінії фронту Донеччини 2 325 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 48 цивільних об’єктів, серед них 22 — житлові будинки.

Зокрема, двоє людей загинули та п’ятеро дістали поранень через обстріли Костянтинівки. Росіяни били по місту авіабомбами, артилерією та FPV-дронами — загалом 10 атак. Цими атаками окупанти пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні домівки, 3 автівки та мотоцикл.

Іллінівку війська країни-агресорки накрили з артилерії — загинула людина, ще двоє зазнали поранень. У населеному пункті фіксували руйнування 2 осель.

У Слов’янську внаслідок влучання FPV-дрона травм дістала цивільна жінка, пошкоджена автівка. Лиман росіяни атакували з РСЗВ “Ураган” та понівечили 13 осель.

Тим часом у Ямполі загарбники пошкодили 2 домівки та 5 господарських споруд. У Малотаранівці Краматорської громади через удар БпЛА “V2U” руйнувань зазнали господарська споруда й цивільне авто.

У Ясногірці БпЛА “Герань-3” зруйнував приватний будинок. В Олексієво-Дружківці — чотири пошкоджених будинки.

Крім того, під ранок 24 вересня Росія обстріляла Краматорськ двома дронами — руйнувань зазнала багатоповерхівки.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 313 людей, у тому числі 78 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, хотіли вклинитися в українську оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

Тим часом на Сіверському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили три спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку було три бої у районах Костянтинівки та Ступочок. На Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 штурми військ країни-агресорки поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного. Також загарбники наступали поблизу Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки й Філії.

На Новопавлівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

Нагадаємо, російські війська стягують свої підрозділи, серед яких, зокрема, морська піхота. Вони хочуть утворити “кліщі” навколо агломерації зі Слов’янськом.