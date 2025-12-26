Другий день поспіль у Дружківці починається з відключення електропостачання

Підтримайте Вільне Радіо
Зранку 26 грудня 2025 року у Дружківці зникло електропостачання. Причиною стало аварійне відключення. Це вже другий день поспіль, коли в місті відключають світло. Відновити електрику обіцяють після усунення наслідків аварії.
Про проблеми з електропостачанням повідомляють у Дружківській міській військовій адміністрації.
“У зв’язку з аварійним відключенням, місто Дружківка без послуги електропостачання. До усунення”, — йдеться у повідомленні Дружківської МВА.
Нагадаємо, днями росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. У кількох регіонах були екстрені знеструмлення.