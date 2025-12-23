Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від ранку 23 грудня Росія запустила ракети й безпілотники для атаки по Україні. Під ударом енергетична інфраструктура низки регіонів — там застосовують аварійні знеструмлення.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Там розповіли, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — в кількох регіонах України запровадили аварійні відключення знеструмлення.

Відновлювальні роботи почнуть одразу, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.

“Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону”, — написали у компанії.

У Повітряних силах ЗСУ писали, що окупанти запускали ракети на північний схід Сумщини, курсом на Чернігівщину, вектором на Черкащину, у напрямку Умані, на Полтавщину, Вінниччину, у напрямку Хмельницького, Житомирщини та Київщини.

Також протягом усієї ночі у повітряному просторі перебувало відразу кілька груп російських безпілотників — на заході та південному заході Сумщини, півночі й півдні Київщини, на Черкащині, північніше Житомира та у напрямку Шепетівки, Хмільника, Рівного, Кіровоградщини, а ще на півночі Миколаївщини.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія планує завдати масованого удару на Різдво. Найбільшими днями ризику він визначив 23, 24 та 25 грудня, цитувало видання “Суспільне”.

Нагадаємо, Вільне Радіо зібрало найпростіші та найдієвіші способи, як пережити блекаут і недорого утеплити оселю у прифронтовій громаді.