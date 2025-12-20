Дружківка через аварію цілу добу без електропостачання: обіцяють відновити до 17:00

Дружківка через аварію цілу добу без електропостачання. Обіцяють повернути до 17:00. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вся Дружківка з вечора 19 грудня перебуває без електропостачання. Знеструмлення пов’язане з аварією та проведенням ремонтних робіт. Відновити світло в оселях обіцяють сьогодні, 20 грудня, до 17:00.

Про проблеми з електропостачанням повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

“У зв’язку з аварійними роботами місто Дружківка перебуває без електропостачання орієнтовно до 17:00 20 грудня 2025 року”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом тижня з Дружківки та Олексієво-Дружківки вдалося евакуювати понад 50 людей різного віку, серед яких є діти. Евакуацію забезпечили благодійники й волонтери.