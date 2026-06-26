Дружківський ЦНАП розширює перелік послуг: які додалися

Центр надання адміністративних послуг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка почав надавати вісім нових послуг у галузі пенсійного забезпечення. Їхній перелік наводимо в матеріалі.

Про розширення переліку послуг повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Відтепер у місцевому ЦНАПі жителі Дружківської громади можуть отримати:

довідку про доходи пенсіонера;

інформацію з пенсійної справи;

послугу зі зміни способи отримання виплати;

витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності;

довідку про трудовий і страховий стаж;

інформацію з Реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5;

інформацію з Реєстру застрахованих осіб за формою ОК-7;

витяг із Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Щодо цих та інших послуг вихідці з громади можуть звернутися до ЦНАПу за номером (095)848-76-22 або надіславши листа на електронну пошту [email protected].

Раніше ми писали, де після евакуації працюють органи соцзахисту Донеччини. Зокрема, фахівці УСЗН Дружківської міськради приймають переселенців у семи локаціях, що розташовані в Києві і на Київщини, а також у Кропивницькому, Одесі й Харкові.