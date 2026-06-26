Дружківський ЦНАП розширює перелік послуг: які додалися

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Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка почав надавати вісім нових послуг у галузі пенсійного забезпечення. Їхній перелік наводимо в матеріалі.
Про розширення переліку послуг повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.
Відтепер у місцевому ЦНАПі жителі Дружківської громади можуть отримати:
Щодо цих та інших послуг вихідці з громади можуть звернутися до ЦНАПу за номером (095)848-76-22 або надіславши листа на електронну пошту [email protected].
Раніше ми писали, де після евакуації працюють органи соцзахисту Донеччини. Зокрема, фахівці УСЗН Дружківської міськради приймають переселенців у семи локаціях, що розташовані в Києві і на Київщини, а також у Кропивницькому, Одесі й Харкові.