Як звернутися до ЦНАПу м. Дружківка у Харкові, а також в інших містах

ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Дружківська громада розширює мережу надання адміністративних послуг: від 5 жовтня отримати консультації фахівця місцевого ЦНАПу можна буде і в Харкові. Це місто стане четвертим, де в умовах релокації переселенцям із громади надають такі послуги.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

У Харкові представник ЦНАПу прийматиме за адресою: 2-й Лісопарківський провулок, 13. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю, з 09:30 до 15:30. Субота і неділя є вихідними. Також є можливість звернутися з питаннями дистанційно:

Зазначимо, за згаданою адресою мешканців Дружківської громади також приймають представники Управління соціального захисту населення. Зустрічі відбуваються щосереди з 10:00 по 12:00.

Інформаційно-консультаційні пункти ЦНАПу м. Дружківка також працюють в Одесі (вул. Троїцька, 45), Кропивницькому (вул. Архітектора Паученка, 64/53) та Черкасах (вул. Надпільна, 141).

Нагадаємо, за вересень 2026 року за межі Донецької області виїхали близько 18 тисяч людей. Найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах, а у Дружківській, за даними обласної влади, 1480 мешканців.