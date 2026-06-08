ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр надання адміністративних послуг м. Дружківка не працюватиме у Краматорську у найближчі вівторок та середу — 9 та 10 червня. Для людей, які хотіли скористатися послугами ЦНАПу, доступні контакти для дистанційного зв’язку.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Призупинення роботи свого ЦНАПу у Краматорську найближчими днями в Дружківській міській військовій адміністрації пояснили технічними обставинами. Там додатково повідомляють громадян, коли роботу установи вдасться відновити.

Також місцева влада Дружківської громади поширила контакти, за якими громадяни можуть отримати інформацію про роботу ЦНАПу:

Нагадаємо, через погіршення ситуації з безпекою в районі перехрестя вулиць Дружби та Ярослава Мудрого громадський транспорт у Краматорську курсує за зміненими схемами. На ранок 8 червня зміни стосуються загалом десяти маршрутів громадського транспорту.