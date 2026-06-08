Ілюстративне фото з фейсбук-сторінки “КП КТТУ. Краматорський міський комунальний тролейбус та автобус”

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Через погіршення ситуації з безпекою в районі перехрестя вулиць Дружби та Ярослава Мудрого громадський транспорт у Краматорську курсує за зміненими схемами. На ранок 8 червня зміни стосуються загалом десяти маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, тролейбус №2 та автобус №2 в обох напрямках рухаються за схемою: вул. Василя Стуса — просп. Миру — бульв. Машинобудівників — вул. Дружби — вул. Василя Стуса.

Тролейбус №7А та автобус №18 курсують через вул. Ювілейну — просп. Незалежності — просп. Миру — бульв. Машинобудівників — вул. Дружби.

Маршрути №10, №14, №14А та №32 обох напрямків ведуть через просп. Незалежності — просп. Миру — бульв. Машинобудівників — вул. Дружби — вул. Василя Стуса.

Автобусні маршрути №11 та №11Л мають різні схеми залежно від напрямку: прямий — просп. Миру — вул. Василя Стуса — просп. Миру — бульв. Машинобудівників — вул. Дружби — вул. Василя Стуса, а зворотний — вул. Василя Стуса — вул. Дружби — бульв. Машинобудівників — просп. Миру.

Зазначимо, у місті від 8 червня діють оновлені розклади руху на чотирьох маршрутах громадського транспорту. Зміни затвердили напередодні через падіння кількості пасажирів.

Нагадаємо, у Краматорську бронегрупа патрульної поліції допомогла довезти до лікарні жінку, яка потребувала медичної допомоги. Містянка мешкала у небезпечному районі, тож її вивозили звідти на бронеавтомобілі.