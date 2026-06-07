У Краматорську евакуювали до лікарні маломобільну жінку: вона мешкала у небезпечному районі

Евакуація маломобільної жінки з небезпечного району Краматорська. Фото: Патрульна поліція Краматорська та Словʼянська

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У Краматорську бронегрупа патрульної поліції допомогла довезти до лікарні жінку, яка потребувала медичної допомоги. Містянка мешкала у небезпечному районі, тож її вивозили звідти на бронеавтомобілі.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Краматорська та Словʼянська.

Правоохоронці розповіли, що днями до них звернулися медики з проханням про допомогу в евакуації маломобільної жінки з одного з районів Краматорська. Про містянку розповіла її сусідка. Літня потребувала допомоги, однак дістатися до неї, зі слів поліціянтів, було непросто — район перебуває під постійною загрозою російських обстрілів,тож пересуватися цивільним транспортом там дуже небезпечно. За адресою вирушили бронегрупа патрульних TacTeam.

Вони евакуювали жінку та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Надалі її ушпиталили.

Нагадаємо, в одному з парків Краматорська зʼявилася інсталяція до Дня пам’яті дітей, які загинули через російську агресію. За роки відкритого вторгнення у місті через атаки окупантів загинули щонайменше 13 дітей.